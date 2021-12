[VF] Sorties Comics de décembre 2021

Hi Comics



Pas de note

Depuis son départ de Chicago, Willa a connu son lot de bleus au cœur et affronté bien des épreuves. Tempêtes mortelles, insectes géants mangeurs de chair humaine, fermiers terroristes sur le point de mener une révolte dans sa ville natale… Et si la jeune femme est plus que jamais déterminée à remplir la promesse faite à son père, rien ne la prépare aux révélations qui l’attendent. Sa force et son courage seront testés au-delà de tout ce qu’elle aurait pu imaginer. À l’instar du monde post-Jour G, Willa est sens dessus dessous, et rien ne sera jamais plus comme avant, tandis que sa quête trouve une résolution des plus inattendues.



Troisième et dernier tome de la série portée par Joe Henderson, scénariste et showrunner (Lucifer) et Lee Garbett (Lucifer, Loki: Agent of Asgard). Nommée à l'Eisner Award de la meilleure nouvelle série en 2019, Skyward est désormais en route pour le grand écran.

Prix : 17.9€