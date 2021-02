[Sorties Comics] Mercredi 17 Février

Panini Comics

Auteurs : Starlin, Friedrich, Boring



Jim Starlin arrive au scénario de la série Captain Marvel et en fait une série mythique, notamment en opposant Mar-Vell au terrible Thanos ! Un album contenant des épisodes essentiels, et deux histoires totalement inédites en France. Les Avengers sont de la partie !

(Contient les épisodes US Captain Marvel (1968) 22-33 et Iron Man (1968) 55, précédemment publiés dans JE SUIS THANOS, BEST OF MARVEL : LA MORT DE CAPTAIN MARVEL, AVENGERS : L'INTÉGRALE 1974, Strange 69-76 et inédits)

Prix : 35€