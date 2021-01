[Sorties Comics] Vendredi 22 Janvier

Éditions Kinaye



Hana et Kenichi arrivent finalement sur l'île pour y trouver refuge, mais son entrée leur est refusée par la doyenne Jin et les insulaires, par peur du byonin récemment muté. Coincés entre les barricades de l'île et les forces du shogun qui approchent, Hana et Kenichi vont devoir rassembler leurs propres troupes et livrer une dernière bataille pour protéger leur terre natale afin de préserver les idéaux qui leur semblent justes et l'espoir d'un futur qu'ils ont choisi...

