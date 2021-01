The Suicide Squad, R Rated ?

Interrogé par un fan sur la classification du futur long métrage The Suicide Squad, le réalisateur James Gunn a confirmé via Twitter que son film serait R Rated, ce qui en ferait donc le deuxième film du DCEU après Birds of Prey a pouvoir se targuer d'une telle classification.

Bien que l'annonce de cette classification ne soit pas vraiment une surprise (il y avait déjà eu quelques rumeurs à ce sujet ici et là), le tweet de Gunn permet de confirmer les bruits de couloirs et de rassurer pas mal fans. Ceci étant, il faut prendre l'annonce de cette classification avec des pincettes ! En effet, le premier film Suicide Squad de 2016 devait lui aussi être R-Rated avant de se retrouver lors de sa sortie en salles sous l'étiquette PG-13 (accompagnement fortement recommandé – certaines images peuvent ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans).

Selon Gunn, aucun personnage de The Suicide Squad ne sera à l'abri dans ce film, pas même Harley Quinn incarnée par l'indéboulonnable Margot Robbie . Côté casting, on retrouvera les acteurs du métrage de 2016 comme Jai Courtney (Boomerang), Joel Kinnaman (Rick Flag) ou bien Viola Davis (Amanda Waller ). Il y aura aussi des nouvelles têtes à l'instar d'Idris Elba, John Cena et Pete Davidson qui joueront respectivement les personnages de Bloodsport, Peacemaker et Blackguard. Le film devrait sortir dans les salles obscures et sur HBO Max le 6 août 2021.

Petite cerise sur le gâteau, une série TV spin-off de Suicide Squad verra bientôt le jour sur HBO Max sous l'égide de James Gunn. Le show sera centré autour du personnage de Peacemaker (John Cena) et le tournage a commencé en novembre dernier selon le réalisateur.