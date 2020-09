Joel Kinnaman pense que The Suicide Squad sera Rated R

Depuis quelques temps, de nombreux propos autour de The Suicide Squad sont rapportés. Après quelques déclarations du réalisateur James Gunn, c'est au tour de l'interprète de Rick Flag d'en dire quelques mots dans une interview au Hollywood Reporter. D'après lui et ce qu'il a pu apercevoir durant le tournage, le film devrait avoir la classification Rated R.

Joel Kinnaman ne tarit pas d'éloges sur le script de James Gunn et plus généralement l'univers que le cinéaste a créé : "Ce film va être fou. Le script est incroyablement drôle. Chaque page était drôle et me faisait rire". L'acteur, vraisemblablement très fier du film, suggère ensuite une classification plus adulte pour The Suicide Squad et loue aussi les performances de son collègue John Cena :

Pour moi, c'est comme si je jouais dans ma première comédie mais qui tend beaucoup vers le Rated R. La plupart de l'action était réelle avec de vraies explosions, ce film va être incroyable. C'est un fabuleux casting qu'il a assemblé. John Cena, cet enf****, est un génie de la comédie. Personne ne nous faisait plus rire sur le plateau que John. Chaque scène dans laquelle il apparaissait, il se lançait dans de l'impro.

La magie de James Gunn semble donc avoir bel et bien opérer sur le plateau et avec de telles déclarations, les attentes ne feront qu'augmenter pour les fans. Verdict l'été prochain si tout se passe bien..