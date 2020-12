The Suicide Squad également en simultané cinéma/HBO Max

Petit coup de tonnerre puisque Warner Bros Pictures vient d'annoncer que toutes ses productions qui sortiront en 2021, le seront en simultané dans les cinémas et en streaming sur la plateforme HBO Max. Ce choix de diffusion qui a été fait pour Wonder Woman 1984 en décembre, est donc étendue à tout le catalogue de l'année qui vient. Les films seront disponibles durant 30 jours sur HBO Max à partir de la sortie, avant de passer en VOD, alors qu'ils pourront rester plus longtemps dans les salles obscures.

Au niveau des films de super-héros, cela impacte The Suicide Squad, qui sortira en 2021. Le film de James Gunn aura donc droit à ce traitement en double diffusion, alors que rien n'est pour le moment assuré sur un retrait possible du virus du covid-19 et d'une accalmie de la crise sanitaire. D'autres gros blockbusters sont concernés par ce traitement, comme par exemple Dune et Matrix 4. Voici la liste complète ci-dessous :

Et la vidéo officielle de l'annonce de Warner Bros.