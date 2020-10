Aucun personnage n'est protégé dans The Suicide Squad

On sait qu'il y aura des dommages dans le The Suicide Squad de James Gunn et que tous les membres de l'équipe ne survivront pas au film. Mais sont-ils réellement tous en danger ? Sur Twitter, le réalisateur a répondu à un fan qui avancait que certains personnages que DC utilisent ailleurs, comme Harley Quinn , King Shark ou Amanda Waller , sont forcément protégés.

Aucun personnage n'a été protégé par DC. Ils m'ont laissé carte blanche pour faire ce que je voulais. C'était d'ailleurs un truc sur lequel on s'est mis d'accord avant que je vienne travailler pour eux. Je ne cherchais pas à surprendre forcément mais je voulais que le public sache que tout est possible.

Gunn a aussi répondu à une autre personne qui lui demandait si certains acteurs avaient essayé de négocier pour sauver leurs personnages.

Ça craint vraiment de devoir dire à un acteur que le personnage qu'il joue va être tué, d'autant plus lorsqu'ils ont déjà joué ce personnage dans un autre film, ou s'ils ne mourraient pas dans une première version du script. La plupart ne veulent pas mourir, mais tous ceux à qui j'ai annoncé la nouvelle ont réagi avec maturité.

The Suicide Squad débarque sur les écrans le 6 août 2021, si tout va bien d'ici là.