[VF] Sélection MDCU de décembre 2020

Sortie le 02 Décembre 2020 chez Panini Comics



Auteurs : Gage, Slott, Molina, Barberi

Nouvelle plongée dans le Spider-Verse imaginé par Dan Slott et rendu célèbre par le film Spider-Man : New Generation ! Les Héritiers sont de retour, et ils veulent leur revanche sur les nombreuses versions de Spider-Man qui peuplent le multivers. Et si vous pensiez avoir vu toutes les versions possibles et imaginables du Tisseur, vous vous trompez ! (Contient les épisodes Spider-Geddon 0-5 et Vault of Spiders 1-2, précédemment publiés dans SPIDER-MAN : SPIDER-GEDDON 1-3)

Prix : 30€