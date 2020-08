[Sorties Comics] Vendredi 28 Aout

Éditions Kinaye



Pas de note

Wilder et ses amies continuent leurs aventures, fouillant les secrets de leur paisible ville natale. Wilder, Macy, Dot, Karma et Ed recherchent toujours le trésor dissimulé de la célèbre pirate Black Mary, et découvrent les secrets cachés de leur paisible ville. La tension est à son maximum et les effluves de la mer (et du trésor non découvert) se manifestent... Les filles vont devoir rester soudées pour éviter les Denby et Horace Shipp (sans mentionner la mère-shérif de Wilder qui devient de plus en plus suspicieuse) et sortir de ce pétrin sans passer au supplice de la planche !

Prix : 14.5€