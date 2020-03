Apokolips War signe la fin de l'univers animé de DC

Le prochain film d'animation de Warner Bros. et DC Entertainment, Justice League Dark: Apokolips War, sera un vrai évènement puisqu'en plus d'être un énorme crossover, il signera aussi la conclusion de l'univers animé de DC (DC Animated Movie Universe) qui avait été lancé en 2014 avec Justice League: War. À l'image de ce qu'avait fait DC dans l'univers des comics avec les NEW 52 en 2011, les productions animées avaient suivi le même schéma, avec le film Justice League: The Flashpoint Paradox lançant une nouvel univers, s'inspirant directement d'histoires et des designs de ce reboot des NEW 52. Cet univers partagé va donc prendre fin et on ne sait pas pour le moment ce qui suivra, même s'il est annoncé que des films seront encore produits à l'avenir.

Justice League Dark: Apokolips War verra la réunion des équipes Justice League, Justice League Dark, Teen Titans et Suicide Squad qui tenteront d'arrêter Darkseid une bonne fois pour toute, en l'attaquant directement chez lui, cette fois. Le film sortira le 5 mai en digital et le 19 mai en blu-ray.

L'univers animé de DC a compté une longue liste de films en six années tels que Son of Batman , Justice League: Throne of Atlantis, Batman vs. Robin, Batman: Bad Blood, Justice League vs. Teen Titans, Justice League Dark, Teen Titans: The Judas Contract, Suicide Squad: Hell to Pay, The Death of Superman , Reign of the Supermen and Batman: Hush, et Wonder Woman: Bloodlines. On a aussi pu voir des films hors de cet univers avec Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teen Titans Go! vs. Teen Titans, Batman: Gotham by Gaslight et Superman: Red Son. Sans oublier l'un des prochains à sortir, Superman: Man of Tomorrow.