[Sorties Comics] Mercredi 12 Février

Panini Comics

Auteurs : Hickman, Epting



L'équipe secrète des Illuminati compte dans ses rangs les êtres les plus intelligents et les plus puissants au monde : la Panthère Noire, Iron Man, le Docteur Strange, Flèche Noire, Mr Fantastique et Namor, le prince des mers. Tandis que les univers parallèles rentrent en collision les uns avec les autres, le groupe va devoir prendre de dramatiques décisions afin de protéger la Terre. Et si les Pierres de l'Infini ne leur étaient d'aucun secours ?

(Contient les épisodes US New Avengers (2013) 1-12 publiés précédemment dans les albums MARVEL NOW: NEW AVENGERS 1-2)

Prix : 32€