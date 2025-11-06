Il y aura bien un Absolute Wonder Woman Annual

La lignée Absolute de DC Comics marche très bien. Dernièrement, le titre Absolute Batman de Snyder et Dragotta a même eu droit à un Annual (on en a d'ailleurs beaucoup parlé). Aussi, il est assez légitime de se demander si les autres titres vont avoir un numéro Annual ou non.

Si, pour le moment, nous ignorons s'il va y avoir un Absolute Superman Annual, il semblerait bien que Wonder Woman va avoir droit à cet honneur. C'est en tout cas ce que la scénariste Kelly Thompson a annoncé. 'Fin, annoncé... il faut le dire vite. Disons plutôt que la scénariste a parlé de l'avenir avant de conclure, entre parenthèse, par un "sans oublier l'annual !".

Autant dire qu'au-delà de la confirmation, il n'y a pas d'autre information. Rien en terme de contenu, rien en terme d'équipe créative, rien en terme de date.

Pour rappel, le tome 1 d'Absolute Wonder Woman est toujours disponible à la vente. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Pour aller plus loin :