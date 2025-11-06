  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Il y aura bien un Absolute Wonder Woman Annual

Il y aura bien un Absolute Wonder Woman Annual

06 Novembre 2025 par Jeff 0
Il y aura bien un Absolute Wonder Woman Annual

La lignée Absolute de DC Comics marche très bien. Dernièrement, le titre Absolute Batman de Snyder et Dragotta a même eu droit à un Annual (on en a d'ailleurs beaucoup parlé). Aussi, il est assez légitime de se demander si les autres titres vont avoir un numéro Annual ou non.

Si, pour le moment, nous ignorons s'il va y avoir un Absolute Superman Annual, il semblerait bien que Wonder Woman va avoir droit à cet honneur. C'est en tout cas ce que la scénariste Kelly Thompson a annoncé. 'Fin, annoncé... il faut le dire vite. Disons plutôt que la scénariste a parlé de l'avenir avant de conclure, entre parenthèse, par un "sans oublier l'annual !". 

Autant dire qu'au-delà de la confirmation, il n'y a pas d'autre information. Rien en terme de contenu, rien en terme d'équipe créative, rien en terme de date.

Pour rappel, le tome 1 d'Absolute Wonder Woman est toujours disponible à la vente. Si vous désirez vous les procurer et soutenir MDCU par la même occasion, c'est par ici.

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Votre avis sur Suicide Squad (séance de rattrapage)

Votre avis sur Suicide Squad (séance de rattrapage)

06 Novembre 2025

Qu'en avez-vous pensé ?

La preview du Year One de la JSA se dévoile

La preview du Year One de la JSA se dévoile

04 Novembre 2025

Les premiers jours de la JSA sont explorés

[Preview VO] DC KO: Knightfight #1

[Preview VO] DC KO: Knightfight #1

04 Novembre 2025

Batman doit affronter les Batmen du futur ! 

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire