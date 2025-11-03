Deux polémiques autour de Sabrina Carpenter déguisée en Wonder Woman

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

Ce 31 octobre, c'était bien évidemment Halloween. Pour l'occasion, Sabrina Carpenter s'est déguisée en Wonder Woman lors d'un show au Madison Square Garden, à New-York. Jusque-là, tout va bien. Un show, New-York, Wonder Woman, on est pas mal.

Sauf que voilà, Variety a fait une erreur, malheureusement assez classique, en partageant la news et en mettant en commentaire "Sabrina Carpenter chante "Manchild" déguisée en Superwoman à NYC".

Bien sûr, une partie du public ne verra même pas l'erreur. Mais pour les lecteurs de comics, lire une telle chose fait aussi mal qu'un Chéreau Shot (pour ceux qui ont la ref') / Low blow (pour ceux qui ne l'ont pas). D'autant plus que l'on parle de Variety, un magazine qui a 119 ans d'existence et une version web qui en a 27.

Forcément, James Gunn a relevé l'erreur mais ça va, il est resté soft :

Par contre, il est difficile de ne pas se dire que l'industrie du comics a encore du boulot... Se tromper de nom pour un personnage qui a pourtant un comics à son nom depuis plus de 80 ans, une série TV jugée culte et un film au succès indéniable, ça fait mal.

Voilà pour la première polémique. Pour la seconde, c'est à propos du physique de la chanteuse que plusieurs fans ont grogné. Pourquoi ? Tout simplement parce que Wonder Woman est supposée être brune. Mais Carpenter a eu un soutien de taille dans cette affaire puisque Lynda Carter (Wonder Woman dans la série éponyme) a écrit un beau message :