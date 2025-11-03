Fin de tournage pour Clayface !

  1. Accueil
03 Novembre 2025 par Jeff 0 cbm
Le DC Universe, ça continue ! Ainsi, nous avons appris hier que le tournage de Clayface par James Watkins était à présent terminé. C'est l'acteur principal, Tom Rhys Harries, qui a dévoilé la chose sur les réseaux sociaux.

Au final, le tournage n'aura donc duré que deux mois. Rien de bien surprenant cela dit dans le sens où le film a été annoncé comme étant un film d'horreur avec le budget adéquat soit un "petit" 40 millions de dollars.

Le film passe donc dès à présent à l'étape de la post-production (montage + effets spéciaux). Il est toujours prévu pour le 11 septembre 2026.

