Un nouvel aperçu pour Absolute Harley Quinn

Il y a peu, nous avons eu un premier aperçu d'Absolute Harley Quinn. Et la semaine dernière, nous avons vu finalement pu voir le personnage en action à travers Absolute Batman #13. Aujourd'hui, c'est une nouvelle image qui a été dévoilée afin de voir d'un peu plus près le personnage. Cette fois, il s'agit d'une variant cover réalisée par Derrick Chew pour Absolute Batman #14.

La voici :

A noter que, dernièrement, Scott Snyder a expliqué sa logique concernant le choix des super-vilains à utiliser dans l'univers Absolute. Voici ce qu'il a déclaré :

Au lieu de commencer par la galerie de personnages et de décider lesquels nous voulons intégrer, j'essaie vraiment de me concentrer sur Bruce et son histoire dans cet univers et de laisser cela dicter qui apparaît et comment.

Absolute Batman #14 sortira le 12 novembre.

