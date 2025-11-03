Greg Capullo sur un projet Spider-Man ou Venom

  1. Accueil
03 Novembre 2025
Visiblement, Greg Capullo va continuer de proposer ses services du côté de la Maison des Idées. En effet, l'américain a teasé en image son implication sur une nouvelle aventure autour de Spider-Man et/ou Venom (il est encore trop tôt pour se prononcer avec certitude). Voici le dessin :

 

 

Pour ceux qui suivent son actualité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est déjà sur Creech III. Est-ce que cela veut dire que Capullo ne sera sur plus sur la série d'Image Comics ? Pas de panique, le dessinateur fera les deux. Il y a encore trois jours, il a montré une image des avancées de son travail et, de son propre aveu, son travail pour Marvel n'est qu'un "petit détour", sous-entendant qu'il est toujours sur l'encrage de Creech III :

 

A présent, place aux pronostics ! A votre avis, quel est ce nouveau projet ?

Si vous désirez vous procurer le premier tome de Scott Snyder présente Batman (dessiné par Greg Capullo) et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez pas à passer par ce lien.

