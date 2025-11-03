Patty Jenkins s'exprime sur la possibilité de réaliser un nouveau film pour DC Studios

Patty Jenkins a fait des miracles avec son Wonder Woman en 2017 avant de proposer une suite un peu plus décevante. Quoi qu'il en soit, Jenkins et Gal Gadot étaient clairement motivées à l'idée de rempiler pour une troisième aventure mais comme vous le savez déjà, le DCEU s'est cassé la figure entre-temps, mettant fin au passage à toute possibilité de suite.

Pour autant, cela ne veut pas forcément dire que nous ne reverrons pas Patty Jenkins derrière une caméra pour DC Comics. Et c'est justement cette question qui lui a été posée dernièrement.

Voici ce qu'elle a répondu :

En ce moment, je suis excitée parce que je suis en train de faire, et c'est toujours agréable de faire quelque chose de nouveau. J'ai aimé faire des films de super-héros... on ne sait jamais, mais là, je passe un bon moment.

Selon les bruits de couloirs, Gadot et Jenkins n'auraient vraiment pas apprécié, à l'époque, le fait de ne pouvoir effectuer un troisième volet mais bon... il ne s'agit que de bruits de couloirs... et le temps peut effacer certains mauvais souvenirs...

Aimeriez-vous la revoir derrière une caméra pour DC ?

