Votre avis sur Suicide Squad (séance de rattrapage)

06 Novembre 2025 par Jeff 0
Il n'y a pas que les films sortis en 2025 dans notre base de données ! Vous êtes fan des personnages déjantés, du DCEU ou tout simplement de Will Smith et Margot Robbie ? N'oubliez pas de noter/commenter la fiche du film Suicide Squad. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Suicide Squad

Sortie : 03 Aout 2016
Réalisé par
  • David Ayer
Synopsis

  • Amanda Waller, un agent du gouvernement américain, décide de réunir une équipe de criminels incarcérés, la Task Force X, pour effectuer une mission jugée suicidaire : vaincre une insurmontable et énigmatique entité. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur mission, les membres de la Task Force X comprennent qu'ils n'ont pas été choisis pour réussir mais seulement pour leur culpabilité. C'est alors qu'ils devront faire un choix inévitable : mourir ensemble ou vivre chacun pour sa peau.


