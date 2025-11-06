Votre avis sur Suicide Squad (séance de rattrapage)

Il n'y a pas que les films sortis en 2025 dans notre base de données ! Vous êtes fan des personnages déjantés, du DCEU ou tout simplement de Will Smith et Margot Robbie ? N'oubliez pas de noter/commenter la fiche du film Suicide Squad. Vous pouvez également le recommander (ou non) afin de guider vos camarades.

Pour les intéressés, c'est par ici !

Bien sûr, vous pouvez également nous donner votre avis ici-même.