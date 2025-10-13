  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [NYCC] Marvel annonce Dungeons of Doom

[NYCC] Marvel annonce Dungeons of Doom

13 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
[NYCC] Marvel annonce Dungeons of Doom

Lors de la New York Comic Con de l'an dernier, Marvel a annoncé son gros event annuel : One World Under Doom. Cette année, ils ont annoncé ses conséquences directes à travers la série Dungeons of Doom. Prévue pour janvier, elle sera écrite par Phillip Kennedy Johnson (Incredible Hulk) et Benjamin Percy (Red Hulk) et dessinée par Carlos Magnol (Captain America), Robert Gill (Deadpool/Wolverine), Justin Mason (The Thing) et Georges Jeanty (Godzilla vs. Avengers).

Voici le synopsis :

Avec le château de Doom vide et sans maître, les superpuissances du monde se précipitent pour revendiquer et contrôler la puissance et la technologie inconnues encore présentes Mais lorsqu’une explosion les fait tous tomber dans un labyrinthe de donjon dont tout le monde ignorait l'existence, ce qui avait commencé comme une course aux armements devient un jeu terrifiant pour la survie. Qui, le cas échéant, survivra ? Et quelles horreurs se cachent dans les DONJONS DU DOOM ?

La série est prévue en trois numéros.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[Preview VO] Unbreakable X-Men #1

[Preview VO] Unbreakable X-Men #1

13 Octobre 2025

Les Uncanny X-Men ont été brisés par la perte et la tragédie

Marvel tease la fin de la série Incredible Hulk

Marvel tease la fin de la série Incredible Hulk

13 Octobre 2025

La mère des horreurs ?!

Covers et détails de la future série Hulk: Smash Everything

Covers et détails de la future série Hulk: Smash Everything

13 Octobre 2025

La série continue de se dessiner !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire