[NYCC] Marvel annonce Dungeons of Doom

Lors de la New York Comic Con de l'an dernier, Marvel a annoncé son gros event annuel : One World Under Doom. Cette année, ils ont annoncé ses conséquences directes à travers la série Dungeons of Doom. Prévue pour janvier, elle sera écrite par Phillip Kennedy Johnson (Incredible Hulk) et Benjamin Percy (Red Hulk) et dessinée par Carlos Magnol (Captain America), Robert Gill (Deadpool/Wolverine), Justin Mason (The Thing) et Georges Jeanty (Godzilla vs. Avengers).

Voici le synopsis :

Avec le château de Doom vide et sans maître, les superpuissances du monde se précipitent pour revendiquer et contrôler la puissance et la technologie inconnues encore présentes Mais lorsqu’une explosion les fait tous tomber dans un labyrinthe de donjon dont tout le monde ignorait l'existence, ce qui avait commencé comme une course aux armements devient un jeu terrifiant pour la survie. Qui, le cas échéant, survivra ? Et quelles horreurs se cachent dans les DONJONS DU DOOM ?

La série est prévue en trois numéros.