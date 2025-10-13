[Preview VO] Unbreakable X-Men #1

  1. Accueil
13 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
La preview VO d'Unbreakable X-Men #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Gail Simone et dessinée par Lucas Werneck. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 15 octobre pour 4.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, les Uncanny X-Men ont été brisés par la perte et la tragédie et dispersés à différents endroits dans le monde. À Haven House, il n'en reste que trois – blessés, en deuil et gardant le portail vers l'effrayante PENUMBRA. Pourront-ils arrêter l'obscurité tonitruante qui a rôdé sous la surface pendant des siècles, hurlant pour se libérer ? Ou échoueront-ils et assisteront-ils à l'arrivée d'un dieu vengeur avec une armée d'âmes tourmentées à la surface, implorant le sang mutant ?

 

  

