Marvel tease la fin de la série Incredible Hulk

La preview de Incredible Hulk #30 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy et dessiné par Nic Klein. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 15 octobre 2025.

ABOMINATION FAIT SON RETOUR ! LE PLUS GRAND CHANGEMENT DE STATUT DANS L'HISTOIRE DE HULK se produit dans ce numéro ! Ce match retour est un combat à mort alors qu'Eldest prend possession de l'un des plus grands ennemis de Hulk, et la porte de la Prison Éternelle est ouverte ! La fin d'une époque, le début d'une nouvelle et la PREMIÈRE APPARITION de la MÈRE DES HORREURS dans ce numéro HISTORIQUE de l'INCROYABLE HULK !