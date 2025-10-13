  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Covers et détails de la future série Hulk: Smash Everything

Covers et détails de la future série Hulk: Smash Everything

13 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Covers et détails de la future série Hulk: Smash Everything

Annoncée au mois d'août, la série future Hulk: Smash Everything a eu droit il y a quelques jours à un petit coup de projecteur. Tout d'abord, c'est le plein d'imges (covers mais aussi quelques illustrations) :

 

  

  

Ensuite, c'est le scénariste Ryan North s'est exprimé sur le principe de la mini-série :

L'idée de cette histoire était de prendre Hulk et de le placer dans des situations dans lesquelles il ne s'était jamais trouvé auparavant – des situations où même lui aurait du mal à tout écraser – et ensuite, de survivre à ce chaos. Nous avons pu emmener l'histoire dans des lieux extraordinaires – des lieux qui sont représentés avec un détail stupéfiant par Vincenzo. 

Je vous redonne le synopsis pour ceux qui l'auraient manqué :

UN SUCCÈS GARANTI ! Hulk est-il vraiment le plus fort qui existe ? Bien sûr, il est plus fort que la plupart des GENS... mais est-il vraiment plus fort que TOUT ? Les dinosaures ? Les planètes ? La gravité ? Les forces cosmiques ? Découvrez-le ici, car quand nous disons que Hulk affronte tous les challengers dans cette nouvelle mini-série, nous le pensons vraiment ! C'est une action non-stop dans le style classique des mighty Marvel !

Sortie le 3 décembre.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[NYCC] Marvel annonce Dungeons of Doom

[NYCC] Marvel annonce Dungeons of Doom

13 Octobre 2025

Les conséquences directes de One World Under Doom

[Preview VO] Unbreakable X-Men #1

[Preview VO] Unbreakable X-Men #1

13 Octobre 2025

Les Uncanny X-Men ont été brisés par la perte et la tragédie

Marvel tease la fin de la série Incredible Hulk

Marvel tease la fin de la série Incredible Hulk

13 Octobre 2025

La mère des horreurs ?!

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire