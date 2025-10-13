Covers et détails de la future série Hulk: Smash Everything

Annoncée au mois d'août, la série future Hulk: Smash Everything a eu droit il y a quelques jours à un petit coup de projecteur. Tout d'abord, c'est le plein d'imges (covers mais aussi quelques illustrations) :

Ensuite, c'est le scénariste Ryan North s'est exprimé sur le principe de la mini-série :

L'idée de cette histoire était de prendre Hulk et de le placer dans des situations dans lesquelles il ne s'était jamais trouvé auparavant – des situations où même lui aurait du mal à tout écraser – et ensuite, de survivre à ce chaos. Nous avons pu emmener l'histoire dans des lieux extraordinaires – des lieux qui sont représentés avec un détail stupéfiant par Vincenzo.

Je vous redonne le synopsis pour ceux qui l'auraient manqué :

UN SUCCÈS GARANTI ! Hulk est-il vraiment le plus fort qui existe ? Bien sûr, il est plus fort que la plupart des GENS... mais est-il vraiment plus fort que TOUT ? Les dinosaures ? Les planètes ? La gravité ? Les forces cosmiques ? Découvrez-le ici, car quand nous disons que Hulk affronte tous les challengers dans cette nouvelle mini-série, nous le pensons vraiment ! C'est une action non-stop dans le style classique des mighty Marvel !

Sortie le 3 décembre.