Marvel annonce Hulk smash everything pour le mois de décembre

Les sollicitations du mois de décembre du côté de Marvel ont levé le voile sur une toute nouvelle série limitée. Il s'agit d'Hulk smash everything écrit par Ryan North et dessiné par Vincenzo Carratu.

Voici le synopsis :

UN SUCCÈS GARANTI ! Hulk est-il vraiment le plus fort qui existe ? Bien sûr, il est plus fort que la plupart des GENS... mais est-il vraiment plus fort que TOUT ? Les dinosaures ? Les planètes ? La gravité ? Les forces cosmiques ? Découvrez-le ici, car quand nous disons que Hulk affronte tous les challengers dans cette nouvelle mini-série, nous le pensons vraiment ! C'est une action non-stop dans le style classique des mighty Marvel !

La série tiendra en cinq numéros. Top départ prévu le 3 décembre.