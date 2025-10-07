L'event Imperial de Jonathan Hickman sera publié par Panini Comics début 2026

On vous en a parlé plus d'une fois. Aux Etats-Unis, nous sommes à deux doigts de la fin du mini event Imperial. Pourquoi event ? Parce qu'il a pour tâche de redessiner l'univers cosmique de Marvel et qu'à ce titre, il implique pas mal de personnages. Pourquoi mini ? Parce qu'à la demande de Jonathan Hickman, l'event tient en une poignée de numéros.

Le principe ? Le voici :

Suite à l’élimination de plusieurs dirigeants importants de l’univers galactique, de nouvelles et anciennes factions vont vouloir combler le vide laissé par ces disparitions. C’est ce qui va marquer le début d’une série d’intrigues, de mystères et de guerres pour l'instauration d’un nouvel ordre galactique. Imperial apportera des chamboulements aux Hulks, Black Panther, Novas, les Gardiens de la Galaxie et les rois et reines de l’univers cosmique.

Au-delà de l'event en lui-même, il s'agit d'une pierre importante du futur édifice Marvel Cosmic. Si vous appréciez la dimension cosmique de l'éditeur, nous ne pouvons que vous conseiller de connaître son contenu. Si vous voulez vous préparer convenablement à son arrivée en France, notre dossier est fait pour vous !

Pour ce qui est de son arrivée en France justement, Panini Comics a enfin communiqué à ce sujet sur les réseaux sociaux. Le tout tiendra donc en deux tomes. L'un contiendra le titre principal (soit Imperial #1 à #4) tandis que l'autre contiendra les tie-in (soit les numéros intitulés Imperial War).

Imperial sera disponible en softcover mais également en hardcover collector. Le premier tome sortira en janvier 2026 et le second tome en février 2026.

Pour aller plus loin :