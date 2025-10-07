  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] Return to Planet Hulk #1

[Preview VO] Return to Planet Hulk #1

07 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] Return to Planet Hulk #1

Pour fêter les 20 ans de Planet Hulk, Marvel va publier un one-shot intitulé Return to Planet Hulk. Prévu pour le 8 octobre, il sera écrit par Greg Pak, l'auteur de l'original, et dessiné par Carlo Pagulayan. Voici le synopsis :

Le sang vert va couler et les étincelles vont voler ! Après s'être échappé de l'arène mortelle du Roi Rouge, Hulk affronte des monstres féroces et se fraye un chemin à travers des machines malveillantes et des terreurs robotiques sauvages dans l'une de ses batailles de survie les plus importantes sur la planète déchirée par la guerre de Sakaar ! Deux destins possibles sont en jeu ! Le SAKAARSON, sauveur de la planète, ou le WORLDBREAKER, le destructeur légendaire ! Sa rage ne fera-t-elle qu'alimenter le chaos de ce monde alien.

Et voici les images fraichement dévoilées :

 

 

  

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
L'event Imperial de Jonathan Hickman sera publié par Panini Comics début 2026

L'event Imperial de Jonathan Hickman sera publié par Panini Comics début 2026

07 Octobre 2025

L'event Marvel débarque en France !

Elizabeth Olsen explique pourquoi elle veut toujours revenir en Scarlet Witch

Elizabeth Olsen explique pourquoi elle veut toujours revenir en Scarlet Witch

07 Octobre 2025

On est d'accord ?

[Preview VO] World of Revelation #1

[Preview VO] World of Revelation #1

07 Octobre 2025

Que s’est-il passé avec les Fantastic Four ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire