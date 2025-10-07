[Preview VO] Return to Planet Hulk #1

Pour fêter les 20 ans de Planet Hulk, Marvel va publier un one-shot intitulé Return to Planet Hulk. Prévu pour le 8 octobre, il sera écrit par Greg Pak, l'auteur de l'original, et dessiné par Carlo Pagulayan. Voici le synopsis :

Le sang vert va couler et les étincelles vont voler ! Après s'être échappé de l'arène mortelle du Roi Rouge, Hulk affronte des monstres féroces et se fraye un chemin à travers des machines malveillantes et des terreurs robotiques sauvages dans l'une de ses batailles de survie les plus importantes sur la planète déchirée par la guerre de Sakaar ! Deux destins possibles sont en jeu ! Le SAKAARSON, sauveur de la planète, ou le WORLDBREAKER, le destructeur légendaire ! Sa rage ne fera-t-elle qu'alimenter le chaos de ce monde alien.

Et voici les images fraichement dévoilées :