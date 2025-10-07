Elizabeth Olsen explique pourquoi elle veut toujours revenir en Scarlet Witch

C'est lors d'un échange avec People que l'actrice Elizabeth Olsen, qui tient le rôle de Scarlet Witch au sein du MCU, est revenue sur le fait qu'elle acceptait constamment de reprendre son rôle. Une fatigue des super-héros ? Oui, sans doute... mais qu'importe ! Voici ce qu'elle a déclaré :

C'est quelque chose que j'aime, et c'est quelque chose auquel je veux toujours revenir. Je pense que ce qui a été si spécial au cours des cinq dernières années, c'est que j'ai pu faire tellement de choses avec ce personnage que je n'aurais jamais pensé faire. Il y a encore des lignes de personnage qui se sont produites dans les comics que j'adorerais explorer et que je pense que les fans veulent aussi. Je veux dire, ces films ne sont pas destinés aux critiques, ces films sont pour les fans. C'est vraiment enrichissant, et les histoires me concernant n'ont eu de cesse de s'améliorer. J'ai vraiment apprécié. Certaines personnes ont des séries télévisées permanentes auxquelles elles peuvent revenir. Très peu, je pense, ont la chance de faire partie de franchises qui, je sais, peuvent nous fatiguer un peu culturellement, mais il y a quelque chose en elles qui devient très familial. Il n’y a vraiment rien d’autre de comparable, et je ne sais pas si je retrouverai cela, sauf si c’est pour une série en cours. J’aime bien ce genre de constance. C’est agréable. Je veux dire, la sécurité de l’emploi, c’est plaisant — je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus.

Difficile de ne pas être d'accord avec elle, effectivement.