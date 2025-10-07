[Preview VO] World of Revelation #1

La preview VO de World of Revelation #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée de Ryan North, Al Ewing, Agustin Alessio et Jesus Merino. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 8 octobre pour 5.99$.

X ANNÉES PLUS TARD, que s’est-il passé avec les Fantastic Four ? Et quelles horreurs tourmentent la côte Est ? Comment le reste du monde survit-il à la montée de Révélation ? Et bien au-dessus, sur Arakko, que pense Apocalypse du nouvel empire de son héritier ? Découvrez l’impact considérable de l’AGE DE RÉVÉLATION à travers l’Univers Marvel.