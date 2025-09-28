Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 39

Dans la continuité de la semaine dernière

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer.

Cette semaine est assez similaire à la semaine passée. Il y a toujours une belle domination de Batman (toujours liée au Batman Day) tandis que Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert a réussi à retrouver sa première place. On notera également l'arrivée de La ballade des frères Blood chez Delcourt qui est un beau succès critique (chez nous y compris).

La ballade des Frères Blood

Eduardo Risso (Dessin, Couleurs, Couverture) | Brian Azzarello (Scénario)

Editeur : Delcourt

Date de sortie : le 17 septembre 2025

Prix : 25.50 euros.

Le Far West de la fin du XIXe siècle. Trois enfants traversent la frontière sauvage du Texas pour secourir leur mère, kidnappée par une impitoyable troupe de hors-la-loi, qui ont aussi assassiné leur père, le pasteur du village. Tout au long de leur voyage, nos héros vont affronter l'hostilité d'une nature impitoyable, des animaux mortels, des chasseurs de primes sans foi ni loi et bien pire encore...

Batman Dark Patterns Tome 2

Les auteurs : Dan Watters (Scénario) | Hayden Sherman (Dessin, Couleurs)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 16 euros.

Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.

Batman & Robin - année un tome 1

Les auteurs : Mark Waid (Scénario, Scénario) | Chris Samnee (Dessin, Scénario, Encrage, Couverture, Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 27 juin 2025

Prix : 20.50 euros.

Alors que Bruce Wayne vient officiellement d'adopter l'orphelin Dick Grayson qu'il forme comme son acolyte, un mystérieux nouveau patron du crime appelé le Général tente de s'approprier les rues de Gotham en annihilant la mafia locale... A la recherche de réponses, Batman et Robin vont devoir mener l'enquête mais aussi gérer les deux aspects de leur relation en tant que père et fils et duo dynamique !

Bat-man - First knight

Les auteurs : Dan Jurgens (Scénario) | Jeph Loeb (Scénario) | Tim Sale (Dessin) | Mike Perkins (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 30 août 2024

Prix : 18.50 euros.

1939, le fascisme monte au lendemain de la Grande Dépression, alors qu'un Batman débutant arpente les rues de Gotham. Enquêtant sur une série de crimes, Batman réalise que chacun de ses suspects est en réalité mort et enterré. Avec pour seul allié James Gordon, enquêteur au GCPD, le Chevalier Noir va devoir lever le voile sur ces «criminels réanimés» et trouver le moyen de les arrêter...

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

