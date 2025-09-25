  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Replay du Twitch du Jeudi 25/09 : Alien Earth, Gen V, Marvel Zombies et la collection DC Creation

Replay du Twitch du Jeudi 25/09 : Alien Earth, Gen V, Marvel Zombies et la collection DC Creation

25 Septembre 2025 par Jeff 0
Replay du Twitch du Jeudi 25/09 : Alien Earth, Gen V, Marvel Zombies et la collection DC Creation

Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

 

La collection DC Creation par Urban Comics

 

Notre avis sur Marvel Zombies

 

Premières impressions sur Gen V Saison 2 (Épisodes 1-3)

 

Notre avis sur Alien Earth

 

 

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

- - -

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par donner notre avis sur la série Alien Earth. Nous continuerons avec un focus sur la Collection DC Creation d'Urban Comics. Ensuite, nous basculerons sur le spin-off de la série The Boys, Gen V, afin de nous donner sur les premiers épisodes de la saison 2. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur la série animée Marvel Zombies.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

 

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

 

 

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[VF] Sélection MDCU de septembre 2025

[VF] Sélection MDCU de septembre 2025

28 Septembre 2025

Nos avis sur les sorties du mois

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 39

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 39

28 Septembre 2025

Dans la continuité de la semaine dernière

[Sorties Comics] Vendredi 26 Septembre

[Sorties Comics] Vendredi 26 Septembre

26 Septembre 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire