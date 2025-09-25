[Sorties Comics] Vendredi 26 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour



Wonder Woman/Harley Quinn – La Souffrance et le Don Urban Comics

Pas de note La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ? Prix : 20.5€ La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?



Wonder Woman/Harley Quinn – La Souffrance et le Don (édition limitée) Urban Comics

Pas de note La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ? Prix : 24.99€ La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?





(1) Batman Silence 2 – Chapitre 3 Urban Comics Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.

Contenu vo : Batman #160 Prix : 5.9€ Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.

Contenu vo : Batman #160



La Guerre Urban Comics

Pas de note New York. Huit amis réunis autour d'un verre échangent vivement sur l'actualité, les décisions prises par les puissants de ce monde et les rumeurs plus ou moins complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Chacun y va de ses spéculations, les plus optimistes comme les plus alarmistes, sans se douter que le danger n'est désormais plus une crainte abstraite, mais bien un danger imminent venu frapper sur leur sol. L'apocalypse, c'est pour maintenant.

Contenu vo : The War in Hello Darkness #1-6 & 8 Prix : 20.5€ New York. Huit amis réunis autour d'un verre échangent vivement sur l'actualité, les décisions prises par les puissants de ce monde et les rumeurs plus ou moins complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Chacun y va de ses spéculations, les plus optimistes comme les plus alarmistes, sans se douter que le danger n'est désormais plus une crainte abstraite, mais bien un danger imminent venu frapper sur leur sol. L'apocalypse, c'est pour maintenant.

Contenu vo : The War in Hello Darkness #1-6 & 8





(3) New Gods Tome 1 Urban Comics Un dieu est mort, et les répercussions de son décès se font sentir dans tout l'univers, déclenchant un conflit intergalactique et réveillant les pouvoirs latents d'un mystérieux enfant sur Terre. Mais tout cela a été prophétisé par la Source et transmis sous forme d'images énigmatiques à son agent, Metron. Alors que ce dernier annonce aux habitants de Néo-Genesis et d'Apokolips leur funeste destin, les deux mondes sont plongés dans le chaos et la guerre. Sur Terre, Scott Free et Barda ne sont pas conscients du chaos qui s'annonce alors qu'ils sont accaparés par leur tâche la plus intimidante : devenir parents.

Contenu vo : The New Gods #1-6 Prix : 18.49€ Un dieu est mort, et les répercussions de son décès se font sentir dans tout l'univers, déclenchant un conflit intergalactique et réveillant les pouvoirs latents d'un mystérieux enfant sur Terre. Mais tout cela a été prophétisé par la Source et transmis sous forme d'images énigmatiques à son agent, Metron. Alors que ce dernier annonce aux habitants de Néo-Genesis et d'Apokolips leur funeste destin, les deux mondes sont plongés dans le chaos et la guerre. Sur Terre, Scott Free et Barda ne sont pas conscients du chaos qui s'annonce alors qu'ils sont accaparés par leur tâche la plus intimidante : devenir parents.

Contenu vo : The New Gods #1-6