[Sorties Comics] Vendredi 26 Septembre

La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.
Contenu vo : Batman #160
New York. Huit amis réunis autour d'un verre échangent vivement sur l'actualité, les décisions prises par les puissants de ce monde et les rumeurs plus ou moins complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Chacun y va de ses spéculations, les plus optimistes comme les plus alarmistes, sans se douter que le danger n'est désormais plus une crainte abstraite, mais bien un danger imminent venu frapper sur leur sol. L'apocalypse, c'est pour maintenant.
Contenu vo : The War in Hello Darkness #1-6 & 8
Nouvelle maxi-série signée Ram V qui se concentre sur les New Gods. Si le pitch de départ pouvait être intéressant : la mort d'un Dieu et ses répercussions, la série se sert entre plusieurs fils narratifs et les formats choisis n'aide vraiment pas. Chaque numéro contient une partie dans le présent dessinée par Evan Cagle et une dans le passé ou en narration de légende par un nouvel artiste à chaque numéro. Le souci c'est que Cagle prend du retard, ses parties sont de plsu en plus courtes et les récits "bonus" prennent de plus en plus de place. Je ne sais pas si cela passe mieux en relié mais c'est un peu compliqué à suivre.
Nouvelle série New Gods par les auteurs de Dawnrunner. Comme souvent, Ram V construit une grande fresque, et c'est par moment un peu difficile à suivre, mais ça fini toujours pas payer à un moment ou à un autre. Et les dessins de Cagle sont bien sûr superbes et un argument de vente à lui seul. Même si de nombreux artistes interviennent en renfort sur la série, avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec une cohérence narrative.
Le retour des New Gods par Ram V et Evan Cagle est un petit événement. Le scénario s'appuie sur la mort d'un personnage survenu dans JL Unlimited Tome 1 ce qui apporte une synergie entre les titres DC du moment qui fait plaisir à lire.
L’intrigue ne perd pas de temps, l'auteur sait écrire un récit mythologique (même si un peu pompeux dans l'écriture par moment), il y a de bons dialogues et un rythme qui donnent envie de connaître la suite. Il arrive à nous investir dans les personnages.
Les dessins d'Evan Cagle sont sublimes quand il s'agit de représenter des scènes épiques, c'est dommage qu'il ne reste pas si longtemps à chaque numéro, mais les dessinateurs invités sont tous très bons et bien utilisés.
Un dieu est mort, et les répercussions de son décès se font sentir dans tout l'univers, déclenchant un conflit intergalactique et réveillant les pouvoirs latents d'un mystérieux enfant sur Terre. Mais tout cela a été prophétisé par la Source et transmis sous forme d'images énigmatiques à son agent, Metron. Alors que ce dernier annonce aux habitants de Néo-Genesis et d'Apokolips leur funeste destin, les deux mondes sont plongés dans le chaos et la guerre. Sur Terre, Scott Free et Barda ne sont pas conscients du chaos qui s'annonce alors qu'ils sont accaparés par leur tâche la plus intimidante : devenir parents.
Contenu vo : The New Gods #1-6
Avis (1)
Julien Staff MDCU
il y a 1 mois
Ça ne décolle définitivement pas ce Silence 2 et c'est bien dommage. On ne boude pas notre plaisir de voir Jim Lee au dessin malgré tout.