Replay Twitch du jeudi 11/09 : Marvel Zombies, Martian Manhunter, Tom Holland, les Studios Idéfix

Bonjour tout le monde,
Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.
Vous les trouverez ci-dessous :
Absolute Martian Manhunter, notre avis sur le premier arc (Absolute Martian Manhunter #1 à #6)
Les studios Idéfix : le rêve de Gosciny et Uderzo
Notre analyse du trailer de Marvel Zombies
Tom Holland peut-il continuer à être Spider-Man ?
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity
- - -
Bonjour à tous,
Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par faire la critique du premier arc d'Absolute Martian Manhunter qui vient tout juste de se terminer aux Etats-Unis. Nous continuerons avec un focus le rêve de Goscinny et Uderzo : Les studios Idéfix. Ensuite, nous analyserons le tout dernier trailer Marvel en date, celui de Marvel Zombies. Enfin, nous terminerons par un petit débat : Tom Holland peut-il continuer à être Spider-Man ?
Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.
Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity
Avis (0)Pas d'avis pour le moment.