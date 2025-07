La série Batman de Matt Fraction et Jorge Jimenez maintenue pour septembre (pour le moment)

Le mois dernier, on vous avait confirmé que l'arc Hush 2 de Jeph Loeb et Jim Lee prenait du retard. Le problème, c'est qu'il se dit que la série Batman de Matt Fraction et Jorge Jimenez devait tenir comptes des évènements de cette histoire. De là, l'hypothèse de devoir décaler cette série avait également commencé à pointer le bout de son nez. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Dans les sollicitations du mois d'octobre, Batman #2 de Matt Fraction et Jorge Jimenez est bel et bien présent. Autrement dit, le numéro #1 serait toujours prévu pour le mois de septembre.

Retour ou non pour Hush 2, la sortie de la nouvelle série Batman semble donc maintenue.