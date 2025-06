Hush 2 : Batman #162 et Batman #163 de Jeph Loeb et Jim Lee repoussés de deux mois

Il va falloir attendre pour avoir la fin de la suite du récit culte de Loeb et Lee

Cela devient compliqué de tenir les délais du côté de DC Comics pour son Hush 2. Après un retard d'un mois pour Batman #161 qui, forcément, a créé un effet domino repoussant également les dates de sortie des numéros suivants, nous apprenons aujourd'hui que ce n'est pas fini. En effet, nous nous attendions à un retard logique d'un mois pour les numéros suivants Batman #162 et Batman #163. Mais finalement, ils n'auront pas un mois de retard mais deux. Ainsi, Batman #162 est à présent prévu pour septembre tandis que Batman #163 est à présent prévu pour octobre.

Aucune raison n'a été avancée concernant le retard bien que l'on puisse imaginer qu'il est difficile pour Jim Lee de combiner les postes de dessinateur et de President et chief creative officer de DC Comics (sans compter qu'il n'a jamais été considéré comme étant le dessinateur le plus rapide de l'industrie).

A noter qu'il est possible que ce retard impacte également le lancement de Batman #1 de Matt Fraction et Jorge Jimenez si ledit numéro était supposé tenir compte des évènements de Hush.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de Hush 2 ici.