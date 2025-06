Un numéro spécial Halloween pour Vampirella en septembre

IDW vient de lancer une toute nouvelle série Vampirella mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se reposer sur ses lauriers. Aussi, l'éditeur a également décidé de mettre son personnage en avant pour un numéro spécial Halloween. Pour l'occasion, ce n'est pas Christopher Priest qui sera mis à contribution pour le scénario mais Liam Johnson. Il sera accompagné par Jordan Michael Johnson pour ne citer que lui. Intitulé Vampirella Halloween Horror #1, le titre est prévu pour le mois de septembre.

Une chose sinistre rôde dans les rues de New York, jusqu'à empiéter sur le territoire de la fille de Drakulon. Vampirella découvre l'existence d'un tueur en série paranormal qui a pris pour cible les jeunes vulnérables dans sa ville d'adoption. Avec présent dans sa ligne de mire, elle se lance à sa poursuite pour découvrir la véritable identité du tueur et mettre un terme à la tuerie. En chemin, Vampi se débattra avec une question qui a assombri sa vie entière : à quel moment un don devient-il une malédiction ? A-t-elle plus de points communs avec cette menace violente et sans visage qu'elle ne le pense, ou sa nature héroïque l'emportera-t-elle ?

Si cela vous intéresse, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de la nouvelle série ici.