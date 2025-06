Après un poster dévoilé il y a quelques jours et mettant en avant Marie Moreau (Jaz Sinclair), Prime Video commence enfin les choses sérieuses en matière de teasing pour la série Gen V, spin-off de la série The Boys. En effet, cette fois, c'est le trailer qui a été dévoilé sur youtube. Une vidéo d'un petit peu plus de deux minutes qui nous remet dans l'ambiance !

La voici :

La série fera son retour le 17 septembre 2025.