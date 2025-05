Christopher Priest sur un nouveau titre Red Sonja au mois d'août

A travers ses sollicitation du mois d'août, Dynamite vient d'annoncer une toute nouvelle série Red Sonja. Intitulée Sonja Reborn, le premier numéro est écrit par Christopher Priest et dessiné par Alessandro Miracolo.

BAPTÊME DU FEU !

Dans une compétition visant à décider du sort du monde, les anciens dieux codépendants de la Lumière et des Ténèbres transportent Maggie Sutherland, une jeune clerc britannique, de l'an 2025 jusque dans les contrées sauvages d'Hyboria, où elle se réveille transformée en la célèbre Hyrkanienne Bellatrix Red Sonja. Projetée tête baissée dans un royaume peuplé de dieux et de monstres, Maggie doit rapidement apprendre à survivre à la fois à l'environnement hostile et aux menaces constantes posées par ses amis et ses ennemis, tout en luttant pour retrouver son chemin.

Le légendaire scénariste de comics CHRISTOPHER PRIEST (Vampirella, Black Panther, Conan) et le dessinateur ALESSANDRO MIRACOLO reconstruisent la guerrière à la crinière écarlate de l'intérieur dans Sonja Reborn – une réinterprétation captivante du parcours de son héroïne qui révèle ce qu'il faut réellement à une femme seule pour survivre dans un monde brutal de sorcellerie et de barbarie !

Sonja Reborn #1 sortira le 6 août 2025.