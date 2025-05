The Boys : Eric Kripke prévoit de nombreux morts pour la saison 5

Et personne n'est sauf ?

Le créateur de la série TV The Boys, Eric Kripke, a répondu à quelques questions lors d'une interview avec Deadline. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la dernière saison de The Boys s'annonce sans concession. En effet, ce dernier a annoncé de nombreuses morts. Voici ce qu'il a déclaré :

Il y aura probablement de nombreux morts. Personne n'a l'assurance de survivre.

Ensuite, c'est Anthony Starr (Homelander) qui a pris la parole :

Je vois les deux dernières saisons... comme un accordéon. Un morceau de cet accordéon sort et ensuite c'est la compression qui revient. Il y avait beaucoup de préparation dans la saison 4 pour la saison 5. Tout converge vers cette fin climatique. En ce moment, nous filmons tout cela alors c'est excitant.

Dans un autre registre, sachez qu'un poster a également été dévoilé. Le voici :

