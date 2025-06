Titan Comics annonce une nouvelle série Conan

C'est à travers les sollicitations de septembre que nous avons appris la nouvelle. Heroic Signatures et Titan Comics vont proposer une nouvelle série limitée Conan. Intitulée Conan The Barbarian: Scourge of the serpent, la série limitée tiendra en quatre numéros et sera écrite par Jim Zub et dessinée par Ivan Gil.

Sortant des pages du Spécial de la Journée du Comic Book Gratuit, la nouvelle épopée de Conan commence ici ! CONAN DE CIMMERIA a rencontré à de nombreuses reprises la sorcellerie stygienne et des créatures envoyées par des serpents au cours de ses grandes aventures, mais il n'a jamais affronté le véritable pouvoir indicible de SET… jusqu'à MAINTENANT. L'influence du dieu serpent s'enroule autour de l'Âge hyborien et de chaque autre âge qui y est lié. Trois superbes histoires surnaturelles s'entrelaceront pour répondre à une question glaçante du passé et du présent : Quel est le grand plan de Set pour l'humanité et, maintenant que cela a commencé, peut-il être arrêté ?

Le numéro sortira le 24 septembre pour 4.99$.