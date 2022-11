Nouvelle équipe créative pour Conan

En mai, nous apprenions que Marvel se débarrassait de la licence Conan, et en juin, nous savions que l'éditeur Titan Comics l'avait récupérée. Ce dernier a donné des informations sur les prochaines publications du héros. Une nouvelle série régulière sera lancée en juillet 2023. Il s'agira de la première création originale proposée par Titan. La nouvelle équipe artistique en charge du projet est composée de Jim Zub (Thunderbolts, Uncanny Avengers) au scénario, Roberto De La Torre (King-Size Conan, Iron Man: Director of S.H.I.E.L.D.) au dessin et José Villarrubia (Promethea, Sweet Tooth) à la couleur. Une première image encourageante a été dévoilée :

Concernant les rééditions en omnibus, Titan Comics prendra la suite de Marvel en proposant le volume 9 de Savage Sword of Conan en automne 2023. Il s'agit d'un gros album cartonné avec des planches retravaillées de la série originale.