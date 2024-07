Jason Aaron de retour sur Conan le Barbare

Jason Aaron fera prochainement son retour sur l'univers de Conan le Barbare. Il occupera le poste de scénariste The Savage Sword of Conan pour Titan Comics. Joe Jusko, artiste légendaire de l'univers de Conan, fera également son retour afin de signer la cover du numéro tant attendu.

Pour rappel, Aaron avait déjà été en charge du personnage en 2020 lorsque Marvel détenait encore Conan. Il est à présent de retour pour un numéro en deux parties qui débutera un nouvel arc King Conan.

The Savage Sword of Conan #1 est sorti en février dernier. De son côté, Aaron sera en charge du numéro 5 prévu pour le 30 octobre. Il sera accompagné par Geof Isherwood au dessin. On notera également qu'ils partageront le numéro avec un autre duo : le scénariste Michael Kogge et le dessinateur Dan Parsons qui, quant à eux, seront en charge d'un partie Young Conan qui sera elle aussi intégrée au numéro 5.