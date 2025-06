Marvel tease un nouveau voyage pour Miles Morales

La preview VO d'Ultimate Spider-Man : Incursion #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Deniz Camp et Cody Ziglar et dessiné par Jonas Scharf. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 4 juin pour 5.99$.

MILES MORALES COINCÉ AU MILIEU D'UNE COLLISION UNIVERSELLE ! Deux des écrivains les plus passionnants aujourd'hui, DENIZ CAMP (ULTIMATES) et CODY ZIGLAR (MILES MORALES : SPIDER-MAN), s'unissent pour une aventure qui changera Miles Morales - et l'Univers Ultime - pour toujours ! Dessiné par la star montante JONAS SCHARF, l'artiste qui était intervenu sur ULTIMATE UNIVERSE : ONE YEAR IN, et DARK X-MEN… Avant que le Maker ne remodèle la Terre-6160, il a laissé à Miles Morales la clé pour rejoindre son nouvel univers… et lorsque la petite sœur de Miles, Billie, l'utilise pour voyager vers l'Univers Ultime, c'est à Spider-Man de la sauver ! Mais l'Univers Ultimate n'est jamais sûr pour aucun Spider-Man ! Lorsque Spot attaque, Miles devra s'associer à un tout nouveau Peter Parker – et ce n'est que le début de son voyage à travers la Terre-6160…