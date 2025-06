Le jeu vidéo Marvel Tokon : Fighting Souls se présente

Hier Sony diffusait un State of Play annonçant les futures sorties de sa PS5, et parmi les jeux présentés se trouvait Marvel Tokon : Fighting Souls. Le développement est assuré par Arc System Works (Guilty Gear : Strive, Dragon Ball FighterZ), en collaboration avec Playstation et Marvel Games. Il s'agira d'un jeu de combat en 4v4, et une première bande annonce nous donne un bon aperçu du jeu.

Le style graphique offre une revisite très japonaise des héros Marvel. Parmi les personnages, on peut déjà compter sur Captain America , Iron Man, Spider-Man, Ms. Marvel, Storm, Dr. Doom, Star Lord et Ghost Rider . Nul doute que d'autres seront prévus. Le jeu sortira en 2026 sur PC et PS5.