Vers un retour du Collectionneur dans le MCU ?

C'est une interview pour le moins intéressante qui a été dévoilée il y a quelques jours. Lors du podcast Happy, sad, confused de Josh Horowitz, il a été demandé à Benicio del Toro s'il allait revenir en tant que Collectionneur au sein du MCU. Et sa réponse est plutôt encourageante. Voici ce qu'il a déclaré :

Il y a des choses sur la table, clairement. Je veux dire, ce n'est pas à moi de décider, mais je pense qu'il y en a.

Alors vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose. Et c'est un fait, ce n'est pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose diffère tout de même drastiquement de ce qu'il avait dit il y a quelques jours à comicbook puisqu'à ce moment-là, il avait déclaré :

Il faut être invité pour jouer à ce genre de tournoi internationnal, j'adorerais jouer, et je croise les doigts pour que cela arrive bientôt. Je n'ai pas encore été invité pour un deuxième round.

Dans les faits, nous passons donc de "je n'ai pas été invité" à "il y a des choses sur la table". De là, il est difficile de ne pas penser qu'il y a eu un petit échange avec Marvel entre les deux interviews.

Pour rappel, Benicio del Toro a tenu le rôle du Collectionneur par trois fois au sein du MCU (Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy et Avengers: Infinity War) en plus d'une version alternative du personnage dans la série animée What if...?