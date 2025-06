Marvel Swimsuit Special: Friends, foes & rivals, les covers (et les super-héros) se dévoilent

Les Marvel Swimsuit... Pour certains, ces numéros pourraient être un synonyme de l'expression "les vieilles habitudes ont la vie dure" tandis que pour d'autres, il s'agit tout bonnement d'une tradition et qu'en tant que telle, elle doit être respectée. Quoi qu'il en soit, Marvel continue de proposer ces numéros "spécial vacances" avec cette fois, un one-shot intitulé Marvel Swimsuit Special: Friends, foes & rivals, écrit par Tim Seeley et Tony Fleecs (yes, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils avaient besoin d'être deux) et dessiné par Nick Bradshaw.

Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que l'éditeur a décidé de faire monter la température avant l'heure en dévoilant les covers du numéro.

Les voici :

Sortie le 9 juillet.