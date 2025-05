James Gunn annonce un World Tour pour son Superman

Décidemment, James Gunn, Peter Safran et plus globalement Warner Bros veulent vraiment mettre les bouchées doubles avec leur Superman. Il faut dire aussi que le film est attendu de pied ferme et est considéré par beaucoup comme étant l'ultime chance de construire un univers partagé à peu près correct au cinéma. Il y a peu, et encore une fois à travers les réseaux sociaux, James Gunn a dévoilé une nouvelle étape pour le film d'un point de vue marketing. En effet, un peu comme pour promouvoir un album, le réalisateur a annoncé un World Tour.

Autre bonne nouvelle, le film passera par la case France le 4 juillet. Quoi ? La ville ? Faut-il vraiment le préciser ? Cela sera à Paris, bien évidemment.

Toujours concernant le film à l'internationnal, il a également été annoncé que contrairement à bon nombre de films, Superman aura la chance de passer par la case Chine.

Le film est toujours attendu le 9 juillet en France.