Milly Alcock s'exprime sur son screen test en tenue de Supergirl

Avant de devenir officiellement Supergirl, Milly Alcock est, bien évidemment, passée par plusieurs étapes et notamment, un screen test. Aujourd'hui, l'actrice est revenue sur cette fameuse étape du screen test. Actrice ou non, visiblement, la peur a été plus que présente.

Voici ce qu'elle a déclaré :

J'étais un peu dans l'incrédulité. Au début, je me suis demandé : "Mais qu'est-ce que j'ai fait ?". J'ai ensuite invité toutes mes amies à la maison et on a bu du champagne. Lors d'un screen test, on est dans une pièce avec toutes les autres femmes [en lice pour le même rôle] et on est toutes habillées comme le personnage. [Le studio] vous fait aligner dans le camion de maquillage, vous maquille toutes, puis on vous teste sur scène. Pour Supergirl , c'était moi et une autre fille. C'était vraiment flippant ; j'ai cru que j'allais vomir ! Mais c'est juste la peur ! C'est comme ça ! Ce travail a été un voyage pour surmonter ma propre peur.