Allan Heinberg persiste à dire que The Sandman n'aurait jamais eu de troisième saison

En février, on vous annonçait que Netflix n'allait pas réitérer l'aventure The Sandman pour une troisième saison. A ce moment-là, Allan Heinberg, le créateur de la série, avait alors expliqué que cela n'avait rien à voir avec l'affaire Neil Gaiman et qu'il n'était pas prévu que la série continue faute de contenu. Une réponse qui avait rendu plus d'un fan sceptique. Et c'est sans doute pour cela que notre ami Heinberg a une fois encore pris la parole :

C'était une décision qui fut prise il y a trois. Il y a eu beaucoup de différentes versions de ce que la deuxième saison aurait pu être. Il n'apparaît que dans deux scènes dans certains volumes [du comics]. Il y a tellement de personnages dans Sandman , mais vous pensez au tout comme étant SON histoire.

Vous l'aurez compris, Allan Heinberg garde le même cap.