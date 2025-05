DC annonce de gros évènements à venir

DC Comics a dévoilé une timeline pour la fin de l'année. Après Absolute Power, le All In Special, le lancement de Justice League Unlimited et le crossover We Are Yesterday, il y aura l'évènement Legion of Darkseid, en lien avec la série Superman . Plus fort encore, en automne 2025, il est prévu quelque chose, sans plus de précision que le symbole oméga de Darkseid. Ci-dessous les numéros à venir en lien.

SUPERMAN #28

Écrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora

SUPERMAN CONTRE LA LÉGION DE DARKSEID – UN NOUVEAU CHAPITRE CRUCIAL DE LA SAGA ALL IN ! Depuis le début d'All In, la Légion de Darkseid a traqué l'Univers DC. Et maintenant, ils attaquent enfin Superman ! Quelle est la mission mortelle de cette Légion et comment lance-t-elle la prochaine phase d'All In ? Ne manquez pas ce numéro crucial qui prépare un événement massif pour Superman et l'Univers DC !

Date se sortie : 23/07/2025

SUPERMAN #29

Écrit par Joshua Williamson et dessiné par Dan Mora

R.I.P. LA LÉGION DES SUPER-HÉROS ?! Superman et un allié improbable recherchent dans le futur la Légion des Super-Héros disparue ! Que lui est-il arrivé et peut-elle aider dans la bataille contre l'Absolute Legion de Darkseid ?

Date de sortie : 27/08/2025

JUSTICE LEAGUE DARK TOMORROW SPECIAL #1

Écrit par Mark Waid et Marc Guggenheim, et dessiné par Cian Tormey

APOKOLIPS EST À L'HORIZON… ET PERSONNE N'EST EN SÉCURITÉ ! À la suite du crossover We Are Yesterday, un mystérieux Quorum Quantique a émergé… traqué par un ennemi mortel qui ne fait aucun prisonnier. La Ligue réunit un groupe disparate de héros déplacés dans le temps comme Batman Beyond, Gold Beetle et Helena Wayne pour combler le vide laissé par les Time Masters et sauver le quorum de la menace mystérieuse qui élimine les voyageurs temporels un par un. Ces Legends of Tomorrow sont les seuls à se dresser contre cet Armageddon temporel en cascade avec le passé, le présent et le futur au bord du gouffre dans ce numéro menant au prochain grand événement DC All In !

Date de sortie : 30/07/2025