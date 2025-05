Marvel annonce un numéro anniversaire pour Doctor Strange #450

Qui dit numéro anniversaire, dit choses en grands. Ainsi, Marvel vient d'annoncer un numéro spécial pour le Doctor Strange #450 à venir avec de gros noms pour le réaliser. On parle de Derek Landy, Roger Stern, Christian Ward et J. Michael Straczynski du côté des scénaristes et de Ron Lim, Ivan Fiorelli et une fois encore Christian Ward du côté des dessinateurs. Pour renforcer le côté "anniversaire", les récits se dérouleront à divers moments de la continuité du personnage. Seul Landy aura la charge de véritablement continuer l'histoire du personnage, lui qui est déjà sur le titre actuel Doctor Strange of Asgard.

Alors que la tourmente s'empare d'Asgard, la vie du Docteur Strange est sur le point de basculer à jamais. Mais alors qu'il se trouve à l'aube d'un véritable voyage dans le mystère, il s'avère que le passé n'en a pas encore fini avec lui…

Pour rappel, le Doctor Strange a proposé ses services à Asgard suite à la perte de son statut de Sorcier Suprême au profit du Doctor Doom (si vous avez des questions à ce sujet, notre dossier One World Under Doom y répondra). Une façon pour lui de reprendre ce qui lui appartient, bien que l'on ignore aujourd'hui encore ce que Strange a en tête lorsqu'il fait cette déclaration. Vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici. Tout ceci en plus du lancement de la nouvelle série Hulk and Doctor Strange.

Doctor Strange #450 sortira le 3 septembre 2025.