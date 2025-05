[Preview VO] Hulk and Doctor Strange #1

La preview de Hulk and Doctor Strange #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Michael Straczynski et est dessiné par German Peralta et Natacha Bustos. Edité par Marvel, il sort ce mercredi pour 4.99$.

DEUX DEFENDERS SE RÉUNISSENT POUR UN VOYAGE DANS LA PSYCHÉ DE BRUCE Banner ! Lorsque BRUCE Banner a besoin d'aide, il se rend chez le seul médecin prêt à le voir : LE DOCTEUR STEPHEN STRANGE ! Retournez à l'origine de L'INCROYABLE Hulk avec J. MICHAEL STRACZYNSKI et GERMÁN PERALTA alors qu'ils répondent à la question : Peut-on vraiment changer le passé ? EN PLUS : MAY PARKER et AGATHA HARKNESS s'allient de la manière la plus improbable.